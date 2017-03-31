隆中獲「權力與榮耀」台港代理權 增添營運動能
2017-03-31 17:25
〔記者張慧雯／台北報導〕隆中網絡（6542）今（31）日宣布，旗下Game Dreamer平台搶下史詩MMORPG強檔手機遊戲《權力與榮耀》台灣及香港獨家代理經營權，營運團隊近期將讓《權力與榮耀》在台、港同步上市，為隆中網絡第2季增添營運動能。
隆中集團表示，此款遊戲是由祖龍娛樂授權的極致魔幻年度匠心之作，無論在場景設計與動作呈現上，都以現今最高規格的開發引擎打造而成，讓玩家在手機上，也能體驗媲美桌上型電腦遊戲的視覺饗宴，另外，《權力與榮耀》手機遊戲新作最大特色在於多樣化的公會、社群系統，以及跨服間的爭奪、對戰等多樣全新玩法，營運團隊預期此款遊戲將引發台灣及香港玩家高度矚目，可望持續帶動公司業績，挹注營收，讓今年整體營運持續成長、再創新高。
隆中去年度合併營收為27.5億元，較前一年同期成長9.08億元，大幅度攀升49.34%，創下歷年來最高營收。年度淨利達0.96億元，較前一年增加0.37億元，整年度獲利較前年同期增加64%，表現亮眼。
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