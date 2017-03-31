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Q1股票基金印度好強 台幣急漲吃掉部分獲利

2017-03-31  17:19

〔記者廖千瑩／台北報導〕今年第一季全球雖圍繞在美國升息的議題，但股市仍維持多頭，在美元走弱下新興市場表現尤其突出。回顧今年來國內3千多檔股票基金中，績效表現最好的前十強全集中在亞洲，平均績效超過一成，其中有6檔由印度基金拿下，成為首季股票基金投資的大贏家。

鉅亨網投顧指出，儘管美股創新高，但其他股市表現也不俗，在美元未如預期強勢下，新興市場出現股匯齊漲的走勢，以第一季表現最佳的印度基金來說，今年來印度股市上漲達11%，若加計匯率因素，MSCI印度指數同一時間漲幅為16.4%，股市與匯市一樣強勢。

另外今年亞洲市場中匯市表現最強的韓國，儘管股市漲幅只有6.8%，但匯率大漲8.5%的帶動下，MSCI韓國今年來漲幅高達17.7%，更勝印度表現，顯示匯率的上漲兌整體績效的推升有相當大的助益。

但值得注意的是，鉅亨網投顧表示，匯率的大漲也影響基金兌換回台幣的績效，由於這些境外基金多為美元或當地貨幣計價，而今年來台幣兌美元的漲幅也有6%的水準，台幣升值吃掉基金獲利，因此這些基金的台幣報酬與原幣有明顯的落差，平均差距大約有7%之多。

因此若以台幣計價的獲利來看，第一季表現最好的基金多半為南非幣或澳幣避險級別，在新興貨幣的反彈下，也讓這些貨幣避險級別的基金績效異軍突起。

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  • 今年以來台幣匯率大漲，連帶影響到以美元計價海外基金的表現。（資料照，記者李靚慧攝）

    今年以來台幣匯率大漲，連帶影響到以美元計價海外基金的表現。（資料照，記者李靚慧攝）

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