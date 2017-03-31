VHQ-KY去年獲利及EPS創新高 今年另有業務挹注
〔記者張慧雯／台北報導〕VHQ-KY（4803）去年全年合併營收為10.3億元，稅後淨利2.60億元，每股稅後盈餘（EPS）7.01元，均創下歷史新高，較2015年分別成長34％、98％與70％。VHQ表示，稅後淨利上揚原因除電影業務明顯增加外，處分電影分潤收益也大幅提高，帶動公司稅後淨利較2015年成長近1倍，達2.60億元。
VHQ主營及電影特效及廣告製作業務，受惠於中國電影蓬勃發展，帶動電影特效業務大幅成長，公司2016年共承接14部電影特效及後製業務，帶動電影特效業務營收達5.5億元，較2015年大幅成長44％；並承接超過1500部廣告製作，2016年來自廣告製作業務的營收為4.3億元，維持5-10%的年成長。
VHQ2016年電影相關業務占整體營收比重達6成，首度超越廣告特效業務，顯見公司在開拓中國電影市場上已有明顯效益產生；另外，公司2016年度認列處分電影《麥兵兵》部份股權的電影投資分潤收入，金額達0.5億元，其餘預計將在2017年下半年度隨電影上映逐步認列。
展望2017年，VHQ保持樂觀看法，主要原因在於電影特效業務成長仍相當可期，VHQ已簽約合作的電影特效專案，將會隨著拍攝與後製進度於2017年陸續入帳，目前公司也積極洽談新的電影特效業務。
此外，收購北京子公司股權動作已完成，持股從原先的54％提高為86％，將有效提升營收及獲利的貢獻度；且所參與影像特效製作並投資的三部電影《鮫珠傳》、《奇幻之旅》與《麥兵兵》將於今年下半年陸續上映，除擁有穩定的特效後製收益外，上映後的票房收入，並可望帶進可觀的投資收益。
而VHQ並將搶攻中國廣告特效製作市場，公司認為以團隊每年逾1500部廣告特效製作的成功經驗，以及在中國電影特效市場的知名度展開，今年就可望見到成果。
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