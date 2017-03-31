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新台幣94狂 首季飆升近2元

2017-03-31  16:10

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天續呈弱勢盤整格局，終場貶值2.1分，以30.336元兌1美元作收，匯價連3貶並創本週新低，台北外匯經紀公司成交量為5.69億美元。

新台幣今年首季表現強勁，單季狂升1.943元，升幅達6.4％；展望下週，外匯交易員表示，清明連假過後，外資動態仍是牽動短線新台幣波動的關鍵因素。

新台幣今以30.350元開出，最高30.325元、最低30.400元，終場收30.336元。

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  • 新台幣今年首季表現強勁，單季狂升1.943元，升幅達6.4％。（資料照，記者李靚慧攝）

    新台幣今年首季表現強勁，單季狂升1.943元，升幅達6.4％。（資料照，記者李靚慧攝）

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