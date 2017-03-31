三大法人賣超13億 外資賣超21億
2017-03-31 15:31
台股集中市場三大法人外資、投信賣超，自營商買超，合計賣超新台幣13.64億元。（資料照，記者王孟倫攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信賣超，自營商買超，合計賣超新台幣13.64億元。
外資今天賣超21.53億元，投信賣超1.92億元，自營商買超9.81億元。三大法人合計賣超13.64億元。
台股今天跌36.63點，收在9811.52點，成交值新台幣1005.63億元。
|106年03月31日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,039,974,440
|1,097,346,825
|-57,372,385
|自營商（避險）
|3,756,998,766
|2,717,963,878
|1,039,034,888
|投信
|932,004,550
|1,124,767,774
|-192,763,224
|外資及陸資
|28,747,026,971
|30,900,679,771
|-2,153,652,800
|合計
|34,476,004,727
|35,840,758,248
|-1,364,753,521
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