| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
小籠包店著火 湳雅夜市塞滿消防車
 首頁 > 財經

三大法人賣超13億 外資賣超21億

台股集中市場三大法人外資、投信賣超，自營商買超，合計賣超新台幣13.64億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-03-31  15:31

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信賣超，自營商買超，合計賣超新台幣13.64億元。

外資今天賣超21.53億元，投信賣超1.92億元，自營商買超9.81億元。三大法人合計賣超13.64億元。

台股今天跌36.63點，收在9811.52點，成交值新台幣1005.63億元。

106年03月31日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,039,974,440 1,097,346,825 -57,372,385
自營商（避險） 3,756,998,766 2,717,963,878 1,039,034,888
投信 932,004,550 1,124,767,774 -192,763,224
外資及陸資 28,747,026,971 30,900,679,771 -2,153,652,800
合計 34,476,004,727 35,840,758,248 -1,364,753,521

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三大法人 台股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：三大法人賣超13億 外資賣超21億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.