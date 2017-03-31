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海角7號推手 台企銀連3年獲「創意產業放款優等獎」

2017-03-31  14:11

〔記者盧冠誠／台北報導〕台企銀（2834）今天獲金管會表揚，再度榮膺「獎勵本國銀行辦理創意產業放款方案」（A組）「優等獎」，為連續3年蟬聯創意產業放款優等獎得主，對於協助文化創意產業融資的推動，備受肯定。

早於2008年1月、2011年6月，台企銀便開辦「電影事業廣播節目供應事業及有聲出版事業優惠貸款」、「文化創意產業優惠貸款」等專案貸款，對於相對不易取得融資的微型文創企業，大力給予最具體的支援，其中不乏「海角七號」、「賽德克巴萊」、「雞排英雄」、「鐵獅玉玲瓏」、「風中家族」等知名國片電影。

台企銀本次另獲頒「熱心參與金融機構」殊榮，表彰該行於業務發展之餘，也落實善盡企業社會責任的經營理念與企業文化。

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  • 台企銀總經理周燦煌（左）及金管會主委李瑞倉。（圖：台企銀提供）

    台企銀總經理周燦煌（左）及金管會主委李瑞倉。（圖：台企銀提供）

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