中租總裁辜仲立 宣示啟動東協大躍進行動計畫

2017-03-31 13:25

〔記者李靚慧／台北報導〕中租企業今年將積極拓展東協市場，中租企業總裁辜仲立今日與中租控股董事長陳鳳龍、中實控股董事長黃炳彰，共同宣示啟動「東協大躍進行動計畫」，其中中租控股今年將規畫布局緬甸、印尼，中實控股旗下的仲博科技，泰國廠也已完成建置。

中租控股董事長陳鳳龍指出，今年將積極布局緬甸、印尼，中租與柬埔寨的皇家集團（Royal Group）已於2017年2月合資成立「仲利皇家企業租賃公司」並正式營運。

在產品方面，今年將持續延伸中小企業客戶的服務，並將業務延伸至綠能價值鏈。陳鳳龍說，去年底中租控股已設置完成372座的太陽能電廠，今年將突破400座，經濟規模朝新台幣100億元邁進。

中租企業成立至今已邁入40週年，早在1980年代就已前進東南亞，1989年成立泰國「盤銀中租租賃公司」、2007年，在越南獨資成立「仲利國際租賃公司」，之後，以泰國、越南為根據地，擴大經營東協巿場。2015年與馬來西亞成功集團（Berjaya）合資，成立「仲利成功融資公司」，並於今年1月，共同攜手前進菲律賓。

台灣方面，今年將跨足「太陽智慧光電管理平台」。陳鳳龍表示，中租將強化太陽能產業的經營管理技術，從融資進入工程採購到管理，將設立智慧太陽能管理平台，涉及區域氣候資訊，因此將收集區域電廠的氣候資訊，提升發電績效，此外，也將收集小區域的氣候大數據，提供電廠投資者參考。

中實控股方面，同樣有積極布局東協。董事長黃炳彰則指出，旗下「仲博科技」自1990年以來，陸續於馬來西亞、泰國、中國上海與蘇州等地成立據點，提供塑膠原料加工買賣及機器設備買賣服務，2016年於泰國建置完成超過9,000坪的塑膠原料染色及加工新廠建置；2016年設立印尼辦事處，並將於2018年完成對越南新市場的評估。