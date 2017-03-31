美桀去年財報每股盈餘2.71元 配息1.4元
2017-03-31 12:41
〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件電感廠美桀（5255）今（31）日公告去年財報，去年全年合併營收為13.85億元、年增19%，毛利率24%，年增率高達50%，稅後純益1.03億元、每股稅後盈餘（EPS）2.71元，美桀董事會也決議配發現金股利1.4元，而受到此消息激勵，美桀今日股價上漲0.55元、約在35.95元。
美桀指出，去年營收和毛利提升的主因，為毛利比較好的Molding電感等產品出貨成長，電源供應器出貨已逐漸發酵，及重慶廠擴產效益，對其成本支出有正面效益，在營收衝高效益帶動下，淨利持續成長。
而展望2017年，法人預估，美桀受惠於重慶廠新增產能及新產品效應，可望持續保持成長態勢，加上財務結構改善，未來成長動能值得期待。
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