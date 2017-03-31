日月光斥資10億元 打造國際智慧型女子宿舍大樓

2017-03-31 13:19

〔記者洪友芳／新竹報導〕日月光集團斥資10億元打造全新可容納三千人的節能減碳女子宿舍，今天舉行啟用典禮。日月光表示，高雄廠2萬5千名員工之中，有3千名的專業人才與國際移民勞工，為了讓外來的員工能享有像家一般溫暖的環境品質，公司決定興建環保又現代化的住宿環境，內有家鄉味美食、美菲風情商品、祈禱室等設施應有盡有，科技又便利的女子宿舍大樓可說是國內科技業的創舉。

日月光集團高雄廠總經理羅瑞榮表示，員工是公司最重要的資產，提供遠道而來打拼的員工有優良住宿環境，是公司的責任與義務，員工宿舍的成立，代表日月光將持續深耕高雄，並將人才留在高雄。

羅瑞榮非常感謝高雄市政府、經濟部加工出口區管理處給該公司很多指導與協助，讓日月光集團在投資興建廠房、員工宿舍等，能順利進行。期盼日月光高雄廠成立大型員工宿舍的案例，能夠有拋磚引玉之效，讓其他公司願意一同深耕高雄、增加高雄的就業機會，並提供員工良好的生活福利。

日月光集團高雄廠資深副總經理周光春表示，楠梓加工出口區目前有八間宿舍提供加工出口區女性從業人員居住，屋齡從35-15年不等，居住環境參差不齊。日月光投入高達新台幣10億元的預算興建大型女子員工宿舍，宿舍內設備應有盡有，還設有員工服務中心、台式美式多元商店街、家鄉味美食、員工健康育樂設施，並利用科技技術提供員工各項即時服務，更是全台一個結合科技、環保的宿舍大樓，日月光希望藉此提升員工們的住宿環境及生活品質，讓來自外地的員工能感受到家的溫暖。

日月光集團高雄廠資深處長李叔霞表示，日月光興建女子宿舍時，為了讓宿舍機能更符合實際住戶的需求，因此特別請員工親自票選家具、裝潢設計風格，期盼藉由員工的參與，讓宿舍內的設施更貼近居住者的心。

李叔霞說，為了照顧遠道而來的員工，除了提供完善的設備，和24小時的多國語言專人服務以外，也非常重視員工的身心靈成長，特別設立了典雅莊嚴的祈禱室，讓員工可以沉澱心靈、洗滌身心；並於多媒體視聽教室，定期開設語言課程、電影欣賞等，豐富員工生活。為了守護員工上下班安全，日月光也派車接駁直達宿舍，並將於2018年全面轉換為電動接駁車，響應節能減碳。

入住的菲籍移工喬司菲表示，全新的員工宿舍非常舒適，她非常喜歡；員工諾娜也表示，新宿舍更美、更舒適，也更安全了，讓她有如回家一般溫暖。

日月光女子宿舍為地下一層、地上八層的全新綠建築，基地面積為6975平方公尺，最多可容納3000個床位數。一樓為商店街、餐廳、美食街，陳設亞、美、菲風情商品、異國風味餐與輕食，一解國際住客的思鄉情懷，並設有視聽教室、祈禱室、醫療室、運動休閒區、娛樂交誼廳等公共空間，二樓至八樓是員工居住區，宿舍設計舒適、明亮、寬敞，並配有個人閱讀空間、個人層櫃、USB插孔、自助洗衣機、智慧服務台設置，等讓居住成員可獲得即時資訊與支援。

日月光女子宿舍導入最新的太陽能集熱技術，透過132片太陽能板，全年維持42度熱水，加上雙效熱泵系統，提供公共空間冷氣和空調，可達節電75%，省下電費超過800萬元。宿舍還設置雨水回收系統，一年可節水逾5100噸，相當於2座標準游泳池的水量。為了可大量回收3000人生活廢棄物，維持宿舍整潔衛生，設置環保壓縮機、垃圾分類不落地，落實環保生活。