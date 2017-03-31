外資清明前回補美元 新台幣午盤續貶5.2分

2017-03-31 12:25

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤受到4天清明假期將屆，外資回補美元影響，續呈貶值格局，因出口商順勢進場拋匯，導致貶幅被壓抑，維持在區間內偏弱整理。

新台幣中午暫以30.367元兌1美元作收，貶值5.2分，台北外匯經紀公司成交量為4.04億美元。

外匯交易員表示，外資依慣例於長假前夕買進美元，以降低風險，成為盤初新台幣續貶的主因，近期匯價多呈現弱勢盤整格局，預料下週清明連假過後，才會走出比較明確的方向。