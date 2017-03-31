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紅馬-KY 2016年EPS 4.27元 創歷史新高

2017-03-31  11:50

〔記者王憶紅／台北報導〕紅馬-KY（2928）2016年合併營收為57.3億元，稅後盈餘2億元，每股稅後盈餘4.27元，創下歷史新高。

紅馬2016年故鄉納稅業務占整體營收比重達44.4％，較前一年度成長245.4％，亦創下歷史新高表現。紅馬指出，今年故鄉納稅業務將持續增加，預估會有至少兩位數成長。

紅馬董事會同時通過2016年配發現金股利3.2元，配息率達75％。

紅馬指出，去年表現亮麗，主要原因在於受惠日本「故鄉納稅」紅利政策加持。

法人表示，故鄉納稅業務的比重提高，對於公司合併營收與整體獲利的提升有明顯助益，在於故鄉納稅業務收入主要分為商品本身毛利與手續費收入，其中的手續費收入約占納稅人捐贈金額的4％，可視為完全獲利，以2016年第4季故鄉納稅業務旺季來看，單季度的故鄉納稅業務占比達55.8％，亦推升第4季單季EPS達2.9元，超越前3季。

法人指出，2016年底紅馬已達成第一階段發展故鄉納稅事業的目標，與近4成之外包地方自治體，完成故鄉納稅業務的委任簽約，為日本最大的故鄉納稅業務公司，未來隨著日本故鄉納稅滲透率的提升，紅馬可望成為主要的受惠者之一。

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  • 紅馬-KY（2928）2016年合併營收為57.3億元，稅後盈餘2億元，每股稅後盈餘4.27元，創下歷史新高。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

    紅馬-KY（2928）2016年合併營收為57.3億元，稅後盈餘2億元，每股稅後盈餘4.27元，創下歷史新高。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

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