紅馬-KY 2016年EPS 4.27元 創歷史新高
2017-03-31 11:50
〔記者王憶紅／台北報導〕紅馬-KY（2928）2016年合併營收為57.3億元，稅後盈餘2億元，每股稅後盈餘4.27元，創下歷史新高。
紅馬2016年故鄉納稅業務占整體營收比重達44.4％，較前一年度成長245.4％，亦創下歷史新高表現。紅馬指出，今年故鄉納稅業務將持續增加，預估會有至少兩位數成長。
紅馬董事會同時通過2016年配發現金股利3.2元，配息率達75％。
紅馬指出，去年表現亮麗，主要原因在於受惠日本「故鄉納稅」紅利政策加持。
法人表示，故鄉納稅業務的比重提高，對於公司合併營收與整體獲利的提升有明顯助益，在於故鄉納稅業務收入主要分為商品本身毛利與手續費收入，其中的手續費收入約占納稅人捐贈金額的4％，可視為完全獲利，以2016年第4季故鄉納稅業務旺季來看，單季度的故鄉納稅業務占比達55.8％，亦推升第4季單季EPS達2.9元，超越前3季。
法人指出，2016年底紅馬已達成第一階段發展故鄉納稅事業的目標，與近4成之外包地方自治體，完成故鄉納稅業務的委任簽約，為日本最大的故鄉納稅業務公司，未來隨著日本故鄉納稅滲透率的提升，紅馬可望成為主要的受惠者之一。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 斷交台灣與中建交有代價！ 美判兩非國還台64億
- 時尚潮牌廣告超大膽！ 直接讓模特兒在床上做愛
- 為養小鮮肉 美國務院雇員當共諜
- World Gym北市3分店空氣拉警報 西門店CO2超標2倍
- 房屋稅今年不調整 免徵金額調高
- 金九觀光台車 吳秉叡力推「復活」
- 醫病》粉領族失眠、頭痛、月經亂 便秘惹的禍！
- 鳳梨彩繪田 高樹鄉登場
- 讚！賽事直播獲好評 惜！台灣車手僅5人
- MLB》比賽突現裝死遊戲 主播讚嘆：奇景！（影音）
- 「婚姻畫下美好的句號」 馬景濤宣布與嫩妻離婚！
- 李元簇追思會 蔡英文、李登輝、馬英九出席同台
- 川習首會 白宮要談南海北韓與貿易
- 《時尚織夢》4
- 玩遊戲作公益 台灣大巧創意
- 又見染狂犬病鼬獾 東河婦眼遭噴
- 李明哲案 政院要中方循機制通報
- 吃檳榔30年 嘴破3週才知已罹癌
- 想領1萬5戶頭只有45元 莽男搬花盆怒砸ATM
- 文開國小六年級師生 打造漂書坊
- 缺水還洗街 廢水再利用啦
- 川習會前夕 川普給中國下馬威
- 媽媽賣命15年做女工 女星噴淚「賺錢買房盡孝」
- 核三廠2號機下月歲修 供電恐亮紅黃燈
- 禁用「捍衛中華民國」？中正紀念堂澄清：申請內容不符
- 對決前東家後 增菘瑋心篤定
- 三跪九叩 義民廟董事率眾為義民爺掃墓
- 在教部高官頭上捏爆雞蛋 捏蛋妹判拘役20天
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Cabinet approves pension bill
- 議員：修正配套 獎勵修整取代重建
- 張國榮逝世14週年 日本「哥」迷折藍紙鶴
- 小胖單場雙響砲 中職7戰第3人
- 倒數300秒飆分 魏少20年來最狂
- 自閉兒3歲不再言語 看《美女與野獸》竟奇蹟說話了
- 沒見過這麼大膽的賊！慢慢偷慢慢逃好囂張
- 他實測3間知名珍奶有幾顆珍珠....數完好崩潰！
- 彰師大培育科學種籽 8國中受惠
- 什麼蛋餅最好吃？ 最多網友選它...
- 千鈞一髮！ 國光號擦撞人車倒地 70歲阿嬤險遭輾
- 國定言論自由日 宜蘭高喊「我主張」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：紅馬-KY 2016年EPS 4.27元 創歷史新高
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分