華新科宣布減資 股價小跌

2017-03-31 10:00

〔記者張慧雯／台北報導〕華新科（2492）昨（30）日表示，為提升股東權益報酬率、增加公司每股獲利能力，擬辦理現金減資，減資幅度約6.2%；不過，有別於日前國巨減資股價大漲，華新科開盤後則下跌，目前下跌1.95元、股價來到約44.6元。

華新科表示，預計現金減資規模約3.22億元，消除3220萬股，以今年2月28日已發行股本總數普通股5.18億股計算，預計減資幅度約6.2%，每股返還股東0.62元，加上每股將配發的1.2元現金股息，每股可領1.82元，減資後股本約48.58億元。

至於另一家宣布減資的信昌電（6173）股價也小跌0.4元，目前維持在20.5元左右價位。