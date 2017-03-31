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搶市場龍頭 Picowork推「協同式雲端作業系統」

2017-03-31  10:28

〔記者張慧雯／台北報導〕在工業4.0席捲全球之際，Picowork（英屬維京群島商協作雲端科技有限公司台灣分公司）針對企業面對物聯網（IoT）、大數據時代的挑戰，發表全球首創「協同式雲端（CCOS）」，Picowork集團主席張偉東發下豪語，鑒於全球積極推動工業4.0，預期2018年將會進入「協同式雲端作業系統（CCOS）」發展全盛期，Picowork目標就是要當雲端作業系統市場的龍頭。

張偉東表示，引爆IoT的關鍵核心技術就是雲端作業系統，只要透過「協同式雲端作業系統（CCOS）」，建置屬於自己雲端電腦的企業，就能分享彼此的資源，在協同作業環境中的操作，能以電子郵件、手機簡訊、通訊軟體、社群媒體...等不同的方式發出邀請，讓員工、企業、供應鏈業者一起加入協同作業環境，而在協同環境內不僅可以一對一通話、多方視訊、傳送各類文字/影音檔案、協作的文件，甚至彼此內部的應用程式也能在協作環境內直接安裝，徹底解決目前私有雲資源不足的困境，Picowork「協同式雲端作業系統（CCOS）」將是目前市場上成本最低、改變企業最少條件下，完全以需求爲導向的雲端生態系統。

張偉東表示，台灣硬體技術有完整產業鏈，而軟體人才也不斷培育，然而，產業界總是少了自己的作業環境，也少了自己定義規則的機會。Picowork看準未來IoT及工業4.0勢必要達到普遍性協同社會需求，未來眼光應該建立在雲端整合跨平台、串聯不同人事物的協同作業環境。這也會是台灣產業往前進的絕佳路徑。

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  • Picowork集團主席張偉東發下豪語，未來公司目標就是要當雲端作業系統市場龍頭。（記者張慧雯攝）

    Picowork集團主席張偉東發下豪語，未來公司目標就是要當雲端作業系統市場龍頭。（記者張慧雯攝）

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