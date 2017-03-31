中美冠科公布去年每股獲利1.34元 今年持續成長

2017-03-31 10:04

〔記者陳永吉／台北報導〕中美冠科-KY（6554）昨天召開董事會，通過2016年財報，營收達新台幣19.5億元，較前一年度15.1億元成長31％，毛利率為54％，稅後淨利為1.75億元，每股稅後盈餘1.34元，董事會並決議發放現金股利每股0.3元。

冠科表示，2016年公司整體營運和獲利方面表現優異，除了在藥效測試服務領域繼續保持領先，新客戶開發也得到很好的成績，此外，收購美國聖地牙哥子公司及英國子公司的整合效益開始展現，在營收和獲利方面也有不錯的貢獻。

冠科主要客戶涵蓋全球前20大藥廠與各國新藥研發生技公司，深耕歐美及中國地區，近期因亞太地區藥廠與新藥研發公司成長快速，對冠科的藥效測試與模型設計的需求也持續上升，因此公司決定在台灣擴增亞太地區的服務。

冠科近期公布二月合併營收為1.83億元，年增99.78％，2017年目前累積合併營收逾3.27億，年增56.89％，營收持續呈現穩定成長的態勢。