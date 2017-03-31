3/31重要財經新聞一覽
自由時報財經︰拒認中國市場經濟地位 川普政府最快本週公布
《華爾街日報》報導，美國官方文件透露顯示，川普政府正評估中國在ＷＴＯ（世界貿易組織）架構下是否適用「市場經濟地位」（market-economy status, MES），最快本週公布結果；不過，美國商務部聲明已透露，華府仍將拒絕授予中國ＭＥＳ，將持續視其為「非市場經濟」，以便對中國產品課徵更高關稅。
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蘋果日報財經︰外媒爆料 東芝標售案 鴻海出價最高
日本東芝的記憶晶片事業出售案，據傳有10組人馬投標，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、美光科技（Micron）、威騰電子（Western Digital）與海力士（SK Hynix）等業者，其中鴻海可能出價最高，惟台廠出線機會不樂觀，東芝預定6月敲定最終買家。
工商時報財經︰勞保費率上限降至12％
勞保年金改革出現髮夾彎！勞保年金改革版本昨正式出爐，其中勞保費率107起每年調升0.5個百分點，5年後至民國111年調升到12％，與年改會版本上限調至18％不同，同時政府負最後支付責任入法，保證每位勞工都領得到年金。如此轉折可說在5月1日勞動節之前，送給企業及勞工一份大禮。
中國時報財經︰民營化9年 台開資產暴增5倍
價值型開發策略奏效，台開完全民營化9年來，資產市值暴增5倍，今年更將大舉推案，台開董事長邱復生昨日指出，位於新竹、南投、花蓮有5大案已取得建照，高達10萬坪樓地板面積、逾2100戶可望在今年推出，總銷售金額約500億元。
經濟日報財經︰勞保費率18%喊卡
勞保年金改革大轉折，行政院會昨（30）日通過年金改革修法案，原本年改會規劃勞保費率兩階段調漲作法，改為只先提高到12%，第二階段漲到18%部分則喊卡，未來再作檢討，以免加重勞資負擔。
星島日報財經︰工行純利2782億 撥備覆蓋未達標
工行（1398）昨日派發2016年度成績表，期內純利為2782.49億元（人民幣，下同），按年微增0.4%；擬派末期息每股0.2343元，派息比率維持30%，與上年相若。截至去年底，工行撥備覆蓋率降至136.69%，連續四季未能達標，並是已公布業績的內銀中，唯一一家未達150%最低監管要求的銀行。
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