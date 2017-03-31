邑錡去年EPS2.05元 配發1.5元股票股利 0.405現金股利

2017-03-31 10:05

〔記者陳梅英／台北報導〕縮時攝影大廠邑錡去年第4季合併營收1.36億元、稅後盈餘1989萬元、每股稅後盈餘1.06元，均創歷史新高，累計2016年合併營收4.09億元、稅後盈餘3841萬元、每股稅後盈餘2.05元。考量公司營運資金充沛與財務體質健全，經董事會決議，擬配發每股股票股利1.5元，現金股利0.405元，配發率近93％。

邑錡表示，公司在台灣、美國、歐洲、日本、中國大陸等地擁有縮時攝影、智慧貓眼攝影的24項專利，是邑錡能夠順利打進包括Microsoft、 Vernier、Flir Systems等全球知名客戶的重要基礎。

近年來行動裝置品牌廠商為滿足消費者需求，消費性電子產品持續朝向更多功能整合的研發趨勢，邑錡也看準市場趨勢，提供客戶從產品研發到生產製造一條龍式的創新ODM業務，在有效降低品牌大廠研發投入費用的優勢下，帶動邑錡2016年創新ODM業務快速成長，營收比重自2015年的39％提升到52％，整體毛利率保持在41％水準。

展望2017年，邑錡看好創新ODM與OBM業務皆有擴大接單的契機，將持續推動公司整體營運的強勁成長動能。在創新ODM業務方面，除美國Microsoft、Vernier、英國Friday Lab等主要客戶訂單，可望在今年持續放大，目前並有包括Flir Systems、HP等更多國際知名品牌客戶，考量邑錡研發成本效益優勢，積極洽談合作，整體效益可望將在第二季起有更為明確的表現。

在自有品牌OBM業務方面，邑錡目前與中國大陸經銷商NEOWT的聯名新機款，即將量產出貨，未來並規劃積極參加全球安全監控、消費性電子產品等知名展會，像是第2季的Secutech以及Computex展等，持續提升Brinno品牌縮時攝影機、智慧貓眼攝影機的研發實力與知名度，建立更多創新ODM與OBM業務的合作研發設計發展機會，以提升Brinno品牌產品的全球市占率表現。