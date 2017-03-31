太設楊梅捐地桃園市政府 今年1萬坪土地將推別墅案

2017-03-31 09:28

〔記者陳永吉／桃園報導〕太設（2506）位在楊梅頭重溪社區山坡地開發案，歷經20餘年，今年終於有機會推出，太設昨天將學校代用地捐贈給桃園市政府，太設董事長章啟明表示，接下來會進行土地用地變更，如果順利的話，該案將可在今年正式推出，若全部興建建案銷售，總銷將近40億元。

章啟明指出，太設的楊梅重溪社區山坡地開發案公司在30年前就已經買進，總面積約7萬餘坪，當時為農業用地，但因為山坡地開發受到林肯大郡影響，導致延宕20餘年，經過近年的努力，扣除掉依法捐贈的學校、道路、公園等公共設施後，住宅可開發面積約1.31萬坪，由於該住宅用地建蔽率為40%、容積率為120%，因此規劃開發為別墅區。

章啟明表示，該開發區住宅面積僅占18%，捐贈給桃園市政府的學校代用地約2208坪，目前公告現值為5475萬元，但市值預估將超過上億元，桃園市政府將公開標售，標售所得會用於該基地學區範圍內的教育規畫使用。

太設表示，目前公司針對楊梅開發案將採多種方式進行，除了分期全部開發外，也有可能採取土地賣斷的方式，若純粹只算土地處分，則銷售金額估計可達20幾億元，不過還需視市場需求而定。