轉型有成 風扇大廠元山2016年獲利創新高
2017-03-31 08:39
〔記者李靚慧／台北報導〕風扇大廠元山（6275）2016年獲利續創新高，因家電部門獲利持穩、熱傳導部門大幅成長，元山2016年營收22.93億元、年增13.16％，稅後淨利5513萬元，年增422.24％，EPS1.03元。
分析獲利成長原因，元山表示，2016年積極改善產品組合、擴大營收規模，使2016年毛利率達21.94％，較2015年提高9.21個百分點。由於轉型有成，車用風扇出貨成長加上散熱模組事業轉虧為盈，帶動公司獲利創新高。
不過，因台幣大幅升值影響，2016年面臨匯損壓力，金額達2884萬元。
分析主要部門表現，家電部門去年受惠於百年高溫，加上推出移動冷氣大賣，營運優於往年，今年風扇代工持續增加日系客戶，產品多為高單價直流變頻產品，營運持續成長。
熱傳導部門方面，tier 1客戶去年完成車種轉換，除車用電子風扇外，汽車座椅風扇也開始出貨，今年在中國市場路線打入多家車廠tier 1供應鏈，成長可期。
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