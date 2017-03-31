投資人小心應對 歐股小漲作收

2017-03-31 01:28

〔中央社〕歐洲股市今天大多小漲作收，主要受到華爾街股市上揚激勵，但投資人整體上仍然態度審慎，主因美國總統川普的政策尚未確定，而英國與歐洲聯盟的脫歐談判結果也難預料。

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE-100）收盤微跌0.06%，收在7369.52點。

法蘭克福股市DAX 30指數上漲0.4%，收在12256.43點；巴黎股市CAC 40指數上漲0.4%，收在5089.64點。