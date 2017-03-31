經濟數據激勵 美股早盤走高

2017-03-31 00:14

〔中央社〕數據顯示，美國經濟去年第4季成長速度超過先前估計，今天銀行股上揚，帶動美股早盤走高。

美國商務部表示，去年第4季國內生產毛額成長率為2.1%，高於先前通報的1.9%。

美國銀行（Bank of America）、花旗集團（Citigroup）和摩根大通銀行（JPMorgan）同步漲升，漲幅介於0.8%─1.6%，高盛（Goldman Sachs）攀升1.4% ，推升道瓊工業指數上揚。

在美東時間上午10時50分，道瓊指數攀高82.9點或0.4%，來到20742.22點。

標準普爾指數小漲7.54點或0.31%，來到2368.67點。

科技股那斯達克指數漲15.52點或0.26%，來到5913.06點。