另類回鍋！宏碁提名張善政擔任獨董
2017-03-30 23:28
張善政（左二）與宏碁創辦人施振榮（左三）交情深厚，宏碁也在今天延攬張善政擔任獨董。（記者卓怡君攝）
〔記者卓怡君／台北報導〕宏碁（2353）今天召開董事會通過延攬前行政院長張善政加入董事會，擔任獨立董事，張善政過去曾擔任宏碁電子化事業群副總經理，此次另類回鍋擔任獨董，格外受到矚目。
宏碁預計6月21日召開股東常會，進行董監改選，將進行世代交替，由現任執行長陳俊聖接下董座一職，宏碁董事會決議提名4席獨立董事，包括台積電副董事長曾繁城、台大國企系教授李吉仁、前行政院長張善政、力旺電子董事長徐清祥。
曾繁城與李吉仁原本就擔任宏碁獨董，宏碁與台積電關係良好，曾繁城長年擔任宏碁獨董，宏碁創辦人施振榮也是台積電獨立董事。
張善政過去擔任宏碁電子化事業群副總經理，之後轉戰Google擔任亞洲硬體營運總監，隨後入閣擔任政務委員、科技部長、行政院副院長、行政院長。
張善政專長在於網路、雲端、物聯網相關技術，施振榮之前推動「智網聯盟」，並啟動智聯農業應用網與智聯醫療應用網， 就由張善政擔任總網會長，與宏碁關係相當深厚。
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