威力彩摃龜！今彩539頭獎開出2注
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月30日）開獎的第106000026期威力彩，頭獎摃龜；第106000076期今彩539，頭獎2注中獎，每注可得獎金800萬元，分別由台北市大同區民生西路101號的「紅立發投注站」及台北市中正區忠孝西路一段50-1號（站前地下街Z2區）的「友友彩券行」開出。
第106000026期威力彩中獎號碼為：第1區「05、10、12、16、31、37」，第2區「07」。頭獎及貳獎均摃龜；參獎共6注獲得，每注可得15萬元；肆獎共28注獲得，每注可得2萬元；伍獎共188注獲得，每注可得4000元；陸獎共1479注獲得，每注可得800元；柒獎共2698注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬4592注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬9860注獲得，每注可得100元；普獎共3萬2027注獲得，每注可得100元。
第106000026期38樂合彩中獎號碼為「05、10、12、16、31、37」，五合摃龜；四合1注中獎，每注可得6萬7500元；三合共104注中獎，每注可得5750元；二合共2571注中獎，每注可得750元。
第106000076期今彩539中獎號碼為「03、04、20、30、39」，頭獎共2注中獎，每注可獲得800萬元；貳獎共305注獲得，每注可得2萬元；參獎共7926注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬3550注獲得，每注可獲得50元。
第106000076期39樂合彩中獎號碼為「03、04、20、30、39」，四合共3注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共275注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9781注中獎，每注可得1125元。
第106000076期3星彩中獎號碼為「482」，正彩共19注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000076期4星彩中獎號碼為「0018」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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標題：威力彩摃龜！今彩539頭獎開出2注
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