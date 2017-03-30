威力彩、今彩539 開獎囉！
2017-03-30 20:56
〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月30日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：05、10、12、16、31、37。第二區：07。
38樂合彩：05、10、12、16、31、37。
今彩539：03、04、20、30、39。
39樂合彩：03、04、20、30、39。
3星彩：482。
4星彩：0018
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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