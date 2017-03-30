威力彩、今彩539 開獎囉！

2017-03-30 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月30日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：05、10、12、16、31、37。第二區：07。

38樂合彩：05、10、12、16、31、37。

今彩539：03、04、20、30、39。

39樂合彩：03、04、20、30、39。

3星彩：482。

4星彩：0018

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」