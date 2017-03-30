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欣興去年EPS0.01元 有信心爭取類載板訂單

2017-03-30  19:29

〔記者卓怡君／台北報導〕欣興（3037）今日召開法說會，去年因第四季轉虧為盈，帶動全年勉強獲利，全年每股盈餘0.01元，創下上市以來新低，外界高度關心蘋果類載板進度，欣興財務長沈再生表示，不評論單一客戶，今年投資類載板產線金額約10-20億元，有信心爭取到行動新應用訂單，毛利將優於舊有產品，下半年逐步反應，目前仍在打樣階段。

至於第一季表現，欣興預估呈現淡季情況，第二季與第一季大致相仿，惟手機將進入產品轉換期，產品結構將有所不同，預估今年全年資本支出約50億元，黃石廠可望在下半年開出產能，至於新台幣急升，欣興持續進行自然避險。

有關類載板相關發展，沈再生指出，有多家客戶對類載板有興趣，市場對類載板需求應在下半年顯現，若良率提升起來，毛利率將優於舊有產品。

欣興去年合併營收626.38億元，年減3%，毛利率9.4%，營益率0.5%，稅後淨利0.12億元，每股盈餘0.01元，去年第四季合併營收164.55億元，季增4%，毛利率12%、營益率3.1%，加上匯兌收益2.53億元，產品客訴與客戶達成協議，認列先前高估負債迴轉挹注，單季稅後淨利7.28億元，每股盈餘0.49元。

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  • 欣興財務長沈再生。（記者卓怡君攝）

    欣興財務長沈再生。（記者卓怡君攝）

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