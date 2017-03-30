銀行Apple pay回饋有前提 這5點不能不知！
銀行Apple Pay提供消費優惠回饋，多有相關規定或額度，卡友應多加注意。（圖為銀行業者提供）
〔記者王孟倫／台北報導〕Apple Pay昨日熱熱鬧鬧上線，7家銀行紛推綁卡優惠，不過，卡友若沒有把握銀行「遊戲規則」，小心嗶嗶支付後，回饋好康卻拿不到；專家指出，銀行回饋是有前提的，包括：「活動需登錄」、「回饋份數上限」、「消費現金回饋的上限」、「是否每筆消費都有現金回饋」及「回饋金的使用期限」等5項。
魔鬼藏在細節裡！Apple Pay開通，全台瘋狂手機支付，而7家指定銀行為了搶綁卡數，祭出各項優惠措施，但金融比較網Money101表示，必須看清楚銀行提供的回饋機制，免得最後抱怨看得到、卻吃不到。
Money101整理出幾項民眾容易疏忽的盲點，首先是「活動需登錄」，以國泰卡友為例，若想獲100元刷卡金回饋，一定要先綁卡、登錄活動且消費，才算完成整個流程。渣打推出的回饋活動，單筆消費達250元，享25%回饋；台灣大車隊再加碼10%，統統都需要登錄。
其次是「回饋份數上限」，若額滿就沒了，例如國泰MasterCard綁定加碼50元，限量只有2萬名；富邦MasterCard卡友綁卡加碼回饋50元，限量3萬名；中信的首刷享10%回饋有5萬名上限。
第三是卡友應關注是否「每筆消費都能享有回饋」Money101表示，7家銀行都祭出消費賺高額現金回饋，回饋幅度多在10%～30%，看起來，均比市場上1.22%現金回饋卡高出許多，但實際上許多回饋都有限制或額度限制。以中信為例，每張卡只有首刷享10%回饋，若第2筆消費就沒有了。
第四是「回饋上限有多少」，消費者也應留意回饋金的上限額度，並非刷多少就享有多少回饋；像玉山的10%回饋，上限為100元，並非沒有上限額度，不過每期都可以重新計算；台新回饋30%，但上限是200元；渣打每月上限250元。
第五，賺到回饋金也要注意「回饋金的使用期限」，有的規定，即使賺到的回饋金，若次月沒有繼續使用Apple Pay消費，回饋金就會歸零。
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