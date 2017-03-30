日本第一高樓阿倍野海闊天空 登上台北101
2017-03-30 17:09
促進台、日觀光交流，日本第一高樓阿倍野海闊天空大廈（HARUKAS）與台北101展開第2波地標結盟，將在台北101觀景台5樓及89樓展出「阿倍野海闊天空大廈宣傳展」。（記者楊雅民攝）
〔記者楊雅民／台北報導〕促進台、日觀光交流，日本第一高樓阿倍野海闊天空大廈（HARUKAS）今日登台與台北101展開第2波地標結盟，即日起將在台北101觀景台5樓及89樓展開近1個月的「阿倍野海闊天空大廈宣傳展」，全力拚觀光。
台北101總經理陳世明表示，台北101觀景台開幕已進入第12個年頭，參訪人次已衝破2000萬人，日本觀光客參訪人次更位居第2名，是台北101相當重要的遊客。
為延續落實台北101與阿倍野海闊天空大廈雙方「最高友好」合作精神，隸屬近鐵不動產株式會社的阿倍野海闊天空大廈，自3月30日至4月28日於台北101觀景台5樓及89樓展出「2017阿倍野海闊天空大廈宣傳展」。
「阿倍野海闊天空大廈宣傳展」將透過平面及多媒體影片介紹日本大阪地區的特色及阿倍野海闊天空大廈內核心設施，包含大阪萬豪都酒店、美術館、近鐵百貨海闊天空總店、海闊天空展望台。
同時設置了官方吉祥物「ABENOBEAR」合照區，且提供了「101隻ABENOBEAR絨毛玩具」供遊客抽獎，頭獎為特大號ABENOBEAR玩偶。
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