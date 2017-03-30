17張千萬中獎發票 完整明細在這裡…

2017-03-30 16:17

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部今日公布今年1～2月期統一發票中獎明細，本期共開出17張千萬特別獎中獎發票，以及10張200萬特獎中獎發票。千萬中獎發票部分，有高達8張以上消費金額低於百元就中獎，最幸運的一張，為台中市北屯區崇德路2段東虹崇德加油站（中油加盟店）開出的加油發票．只花4元就中獎。

在其他花百元以下就中千萬大獎的發票中，消費金額次低的為彰化縣秀水鄉彰水路2段統一超商開出的8元影印發票。消費金額最高為奇摩YAHOO網站開出的1580元家電發票。

另一方面，200萬元特獎本期也開出10張中獎發票，消費金額最小為台北市內湖區康寧路3段麥當勞開出的28元食品發票。消費金額最大為新北市八里區中華路2段自由聯盟生鮮超市開出的1361元食品、貓糧及報紙發票。

今年1～2月統一發票千萬特別獎獎號為「82885130」，200萬元特獎獎號為「59729884」；3組頭獎中獎號碼分別是「04598625」、「13193259」及「87827366」。增開1組6獎（200元）獎號則為「125」。