連2貶 新台幣收30.315元
2017-03-30 16:04
〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天再度受到國際美元彈升影響，續呈弱勢盤整格局，終場以30.315元兌1美元作收，貶值3分，為連續第二個交易日收貶，台北外匯經紀公司成交量為6億美元。
外匯交易員表示，連同今天，距離季底僅剩最後兩個交易日，在出口商依舊存在拋匯需求下，導致新台幣貶幅受到壓抑，且週末即將進入連續4天的清明假期，銀行間交投也趨於保守。
新台幣今以30.260元開出，最高30.260元、最低30.360元，終場收30.315元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 看看五月天演唱會水準... 北市府夜裡發聲明
- MLB》9局滿壘大危機 郭泓志霸氣2K無失分（影音）
- 國際特赦組織：中國擴大打壓
- 五月天回到1997最好的一天 3.5萬粉絲淚崩大合唱
- 利菁曾嗆侯怡君「共事一夫」？舊帶子還原真相了
- 論文造假案 教部：楊泮池應負督導不周責任
- 人潮就是錢潮！逢甲夜市庶民經濟去年創百億商機
- 「異域故事館」選址 挨批漠視民意
- 「台灣是重要夥伴」 安倍晉三：共享價值觀與利害
- 中職》月薪僅6萬 猿棄將怒飆生涯最速幫兄弟守勝
- 綜藝大哥大張菲多年神隱！竟跑去公園當...
- 富基魚市活跳跳海鮮 清明連假來抽石斑、龍蝦
- 強吻少女摳下體 補習班狼師拗整骨
- 不知錯過幾個億？五月天第一任鼓手現在是....
- 李元簇告別式 李登輝、馬英九可望同台
- 大潭電廠再生葉片斷裂 3個月修不好
- 哈佛研究：玩魔術方塊 可減緩創傷後壓力
- 「桃園電影節」15部好片 進入「台灣奬」決審
- 洗街車用的水哪來？ 南市環保局︰是放流水
- 愛情長跑8年 孫耀威今年終結王老五
- 女子頭藏床底葬身火窟 房內查獲近百隻針頭
- 小野鎮暴電影教學 街頭開講
- 馬尾男94狂 竟開公車去盜刷
- 泰拒發簽證 呂秀蓮：南向政策要顧國人尊嚴
- 國防戰略演變 黃煌雄：有效最重要
- BIGBANG大聲爽被女舞者包圍 卻因...瞳孔地震！
- 桃市消防局靠這個 救災更有效率
- 人妻全裸直播「好玩又賺錢」 老公配合演出
- 胃潰瘍部分切除 30年後殘胃竟罹癌
- 毒品丟丟丟！警追車開5槍沿路撿15包毒
- 明晚氣溫驟降 北部下探12度
- 艾迪頓投韓有理? 海撈1520萬不過是末段班
- 妙齡女不慎開門遭性侵 惡狼重判8年半
- 「不哲不夠死小孩」 徐佳瑩跟風參戰
- NBA》康利獨得36分 灰熊主場趕跑溜馬
- 國民黨青壯派：不要再互抹泥巴
- 京都祇園夜櫻祭 今年被迫停辦
- 嫌犯借提取槍卻墜谷失蹤 警上午尋獲疑似人犯遺體
- 龍潭蓋發電廠? 市府重申反對
- 文博會暖身 串聯好店爽抽獎
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：連2貶 新台幣收30.315元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分