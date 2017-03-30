連2貶 新台幣收30.315元

2017-03-30 16:04

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天再度受到國際美元彈升影響，續呈弱勢盤整格局，終場以30.315元兌1美元作收，貶值3分，為連續第二個交易日收貶，台北外匯經紀公司成交量為6億美元。

外匯交易員表示，連同今天，距離季底僅剩最後兩個交易日，在出口商依舊存在拋匯需求下，導致新台幣貶幅受到壓抑，且週末即將進入連續4天的清明假期，銀行間交投也趨於保守。

新台幣今以30.260元開出，最高30.260元、最低30.360元，終場收30.315元。