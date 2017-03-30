中美晶與明基能源合作智慧節能 滿分通過經濟部補助
2017-03-30 15:56
〔記者張慧雯／台北報導〕中美晶（5483）與明基智能服務旗下關係企業明基能源共同合作，由明基能源提供中美晶智慧節能服務，民國105年成功獲得經濟部能源局「節能績效保證專案示範推廣補助專案」並滿分過關。此專案為中美晶節省約561萬度電力、5.6萬度瓦斯，節省的費用超過1700萬元。
明基能源提供中美晶智慧節能專業顧問及全方位技術服務，在無須大幅度變動既有設備下，即能協助更新廠域電力瓦斯費用，以ESCO模式進行空壓機熱回收系統改善及導入建築物能源管理系統，從照明、電價、空壓機熱回收、電價優化管理等一條龍服務，採系統逐步導入模式，為中美晶節省561萬度電力、5.6萬度瓦斯，累計服務約一年八個月，熱回收四個月，共省費約1700萬元。
中美晶總經理徐秀蘭表示，明基能源從前期顧問服務到專業量測評估至逐步系統建置，了解廠房節能所需，幫助中美晶成功獲得經濟部能源局「節能績效保證專案示範推廣補助專案」並滿分過關的出色佳績。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 看看五月天演唱會水準... 北市府夜裡發聲明
- MLB》9局滿壘大危機 郭泓志霸氣2K無失分（影音）
- 單車濱海支線施工 1個月3事故
- 港媒爆房祖名代父金援 吳綺莉爆氣回應
- MLB》他的打擊姿勢超狂 讓網友都讚嘆（影音）
- 大溪》至善黑光偶戲 連4年闖進全國賽
- 口腔癌顎骨缺損 3D列印重建下巴
- 考驗中國底線 美媒：美日聯手升級對台關係
- 台灣之光94狂！這款海報獲《星際異攻隊》導演青睞
- 中職》月薪僅6萬 猿棄將怒飆生涯最速幫兄弟守勝
- 綜藝大哥大張菲多年神隱！竟跑去公園當...
- 伊朗與西亞世界》凌晨密令下達了之後
- 為躲羈押命運 南韓前總統朴槿惠親自出庭應訊
- 香江第一代波神 葉子楣從未裸露3點
- 前瞻配合款 台南準備好了
- 謝霆鋒想娶王菲 港媒爆謝賢「怒駁回」
- 網球》「辛然配」再挫手下敗將 邁阿密4強卡位
- 世大運反恐演習出動黑鷹機 蔡英文：防恐維安滴水不漏
- 英正式啟動脫歐 分手信送抵歐盟
- 李明哲事件》學者：政府低調該有限度
- 台南空污連2紅 新營為全市最糟
- 藏傳佛教噶瑪巴鬧雙胞有解？ 一噶瑪巴結婚還俗
- 試院拍板 所得替代率上限80％、計算基準採10年
- 韓職好賺！ 本土球員年收377萬 中職兩倍多
- 為何抗議年改？ 退休警：「只領3、4萬沒辦法旅遊」
- 司改會議》第5組通過10項具體決議 推動吹哨者保護法案
- 童心大爆發！竹市兒童藝術節週六登場
- 澎湖馬糞海膽曾爆滅絕危機 今年採捕期縮短
- 掃蕩機場黃牛 航警逮人扣車
- 五迷自發撿垃圾 楊丞琳大讚五月天「福氣」
- 馬英九批學運斷服貿是「自甘落後」 網友：看韓國慘況...
- MLB》獎勵球員健康 巨人準備「金色小便斗」
- 監院提黨產條例釋憲 政院批權力凌駕兩院
- 懷疑表妹搞男友 酸「又不是告通姦」被判關40天...
- 「八百壯士」要國民黨硬起來 詹啟賢：身體還行嗎？
- 港星po文：願當柯文哲伴遊 台灣網友忙道歉...
- 文山掩埋場悶燒 附近PM2.5飆高
- 台大論文造假案 全教總續究責校長楊泮池
- 慣竊性侵八月孕婦一審竟免訴 高院今改重判
- 反年改群眾盤查記者 掐頸飆髒話
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中美晶與明基能源合作智慧節能 滿分通過經濟部補助
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分