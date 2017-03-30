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中美晶與明基能源合作智慧節能 滿分通過經濟部補助

2017-03-30  15:56

〔記者張慧雯／台北報導〕中美晶（5483）與明基智能服務旗下關係企業明基能源共同合作，由明基能源提供中美晶智慧節能服務，民國105年成功獲得經濟部能源局「節能績效保證專案示範推廣補助專案」並滿分過關。此專案為中美晶節省約561萬度電力、5.6萬度瓦斯，節省的費用超過1700萬元。

明基能源提供中美晶智慧節能專業顧問及全方位技術服務，在無須大幅度變動既有設備下，即能協助更新廠域電力瓦斯費用，以ESCO模式進行空壓機熱回收系統改善及導入建築物能源管理系統，從照明、電價、空壓機熱回收、電價優化管理等一條龍服務，採系統逐步導入模式，為中美晶節省561萬度電力、5.6萬度瓦斯，累計服務約一年八個月，熱回收四個月，共省費約1700萬元。

中美晶總經理徐秀蘭表示，明基能源從前期顧問服務到專業量測評估至逐步系統建置，了解廠房節能所需，幫助中美晶成功獲得經濟部能源局「節能績效保證專案示範推廣補助專案」並滿分過關的出色佳績。

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  • 中美晶與明基能源合作智慧節能，滿分通過經濟部補助。（中美晶提供）

    中美晶與明基能源合作智慧節能，滿分通過經濟部補助。（中美晶提供）

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