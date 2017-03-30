清明連假前觀望氣氛濃 台股狹幅震盪小跌8.1點
2017-03-30 13:41
〔記者張慧雯／台北報導〕在清明連假前、市場觀望心態濃厚，台股今（30）日開盤小漲後隨即又下滑，幾乎都在平盤附近狹幅震盪整理，收盤小跌8.1點、以9848.15點作收，成交量為890.75億元；投信認為，4月台股將面臨台幣強勢升值、首季出現嚴重匯損的個股壞消息出爐，只要避開地雷股應該沒太大問題，看好高殖利率中小型股較佳。
今日台指期結算，股王大立光（3008）持續走高、盤中一度來到4735元，權值股台積電（2330）力守平盤，鴻海（2317）則由紅翻黑，電子股整體看來小漲，但金融股則下跌。
中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，國際股市多空因素干擾之下，外資仍然偏向多方，不過在下週清明連假之前，市場觀望氣氛較為濃厚，他認為，今年以來台幣強升將近6%，預期將會衝擊外銷類股第一季財報。但相反的台幣升值也提升國人消費力，有利觀光產業表現。台灣經濟數據樂觀，消費信心提升，當市場目光轉向公司財報時，投資操作重心宜轉往內需型產業身上，包含食品、觀光、地產、內需消費、金融等產業可能有較佳的表現機會。從殖利率角度來看，部分公司也陸續公布配息狀況，高殖利率的中小型股將會是關注重點。
凱基台灣精五門基金經理人劉建生則看好第三季將推出iPhone 8，市場於第二季啟動拉貨後將引領電子股漲勢，此外，在油價回挫影響下，塑化類股表現相對弱勢，短線上原物料類股雖難有發揮空間，但第二季為塑化傳統旺季，過往在景氣走多下原物料類股均有不小漲幅，加上中國持續去產能調控，預期第二季塑化類股漲勢看好。目前相對看好的方向為原物料、汽車零組件、蘋果概念股、機器人概念與應用材料及面板為主的設備概念股等。
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