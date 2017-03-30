2016年北台10大推案建商 僅4家上市櫃建商入榜
元利建設預計推出˙大安森林公園豪宅案「ONE PARK」，總銷金額估逾5百億以上（記者徐義平攝）
〔記者徐義平／台北報導〕《住展》雜誌今發布北台灣10大推案建商，其中寶佳機構以全年新推案金額近340億元登上北台「推案王」寶座，更是自2009年，連續8年蟬聯該頭銜，推案金額第2、3名分別為茂德機構約329億、元利建設約220億元。
根據《住展》雜誌發布的2016年北台灣10大推案建商，依序為寶佳機構，約339.8億元、茂德機構約239億元、元利建設約220億元、森聯機構約180億元、遠雄集團約170億元、麗寶機構約161.3億元、大陸建設約132億元、勝治機構約112億元、嘉廷建設約90億元、國揚實業約80億元與松陽機構約80億元。
《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，寶佳機構董事長林陳海推案遍布北、中、南各區，在北台灣更已連續8年穩坐推案量冠軍，自2009年以來榜首位子就沒換過人。雖然寶佳仍居第1，領先第2名約百億左右，但新推案量卻比2015年減少65.5億，減幅約16％，已連續3年下滑，顯示態度略偏保守。
10大建商亞軍的茂德機構，也是排行榜常勝軍，2015年推案量172億、位居第3，去年案量擴增至239億，排名晉升至第2名。由於茂德看準趨勢，去年建案走符合市場口味的讓利風。季軍則是元利建設，元利推案策略多為先建後售、以銷售新成屋為主，並不走多產路線，推案量比較有限。不過，因近年籌備的開發案，是位在台北市中心的豪宅，如「和平大苑」，單一案量就達220億元。
何世昌表示，由於未來還有大安森林公園豪宅案「ONE PARK」準備釋出，該案總銷金額估逾5百億以上；假如今年寶佳推案量未能止跌回升，那麼連莊8年的紀錄可能中止。
何世昌分析，從2016年的10大建商排行榜來看，進榜的新面孔並不少，有許多耳熟能詳的大型建商推案都已縮手；尤其是上市櫃建商更顯保守，以致於去年10大建商榜內，只有森聯、遠雄、大陸、國揚等4家，占比不到一半。顯示在房市景氣能見度不明之際，多數建商選擇保守以對。
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標題：2016年北台10大推案建商 僅4家上市櫃建商入榜
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