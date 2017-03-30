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美元指數重返100大關 新台幣午盤走貶3.5分

2017-03-30  12:05

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤受到國際美元持續彈升影響，呈現貶值格局，中午暫以30.32元兌1美元作收，貶值3.5分，台北外匯經紀公司成交量為3.77億美元。

外匯交易員表示，市場提升對美國聯準會（Fed）升息的預期，帶動美元指數重返100大關，拖累新台幣等主要亞洲貨幣走勢。

外匯交易員指出，新台幣上午交易區間主要落在30.28元至30.33元，波動範圍約5分，貶幅受限，主因出口商仍有季底拋匯需求。

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