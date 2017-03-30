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歐洲商會節能建議 國發會採納

2017-03-30  12:10

〔記者羅倩宜／台北報導〕歐洲在台商務協會昨（29日）就「2017建議書」事項，與國發會進行雙邊會議，今年取得的進展包括大貨車PM2.5濾煙器加裝補助、鼓勵乘用車油耗節能、車輛噪音管制等議題。

歐洲在台商務協會（ECCT）昨派出旗下汽車、金融、生活品質、人資、製藥業、政府採購、零售業、觀光旅遊等委員會代表，與國發會進行長達四小時的雙邊會議，與會行政部門包括：經濟部、內政部、衛福部、勞動部、教育部、交通部、金管會、農委會等部門主管。

歐洲商會表示，每年均向國發會提出政策建言，昨日會議由國發會副主委龔明鑫與歐洲商會理事長何可申共同主持。開會圍繞主題如下：汽車、金融、生活品質、人資、製藥、政府採購、零售業、觀光旅遊。

會後歐洲商會隨即在今（30日）公佈今年取得進展的事項，其中不少與環保相關。包括：一、大貨車汰換補助，環保署於3月7日預告將訂定「大型柴油車加裝濾煙器補助辦法」草案，推動補助3期大型柴油車加裝濾煙器，減少細懸浮微粒（即PM2.5）排放。

二、鼓勵乘用車節能減碳，方法是透過簡化貨物稅減免的申請流程，財政部關務署承諾修改現行系統，以便利廠商作業。三、車輛噪音管制：環保署決定採用歐盟的R51-03噪音管制測試，並加強管理現有使用中車輛，而不會針對新車及歐盟未設標準值的原地噪音過度規範。

昨取得進展的議題還包括：加強台灣在國際洗錢防制的地位、開放「代理買賣外國債券」及「提供境外衍生性金融商品資訊及諮詢服務」兩項業務得共用人員及場所、新藥健保核價及支付流程更為合理、廚餘回收機制、進口有機食品審查機制的簡化等。

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  • 歐洲商會理事長何可申（右五）、執行長何飛 逸（左五）率商會各委員會代表，昨（２９日）赴國發會舉行雙邊會談。（記者羅倩宜攝）

    歐洲商會理事長何可申（右五）、執行長何飛 逸（左五）率商會各委員會代表，昨（２９日）赴國發會舉行雙邊會談。（記者羅倩宜攝）

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