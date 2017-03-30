DRAM廠轉先進製程 良率紛傳不順

2017-03-30 12:01

〔記者洪友芳／新竹報導〕三大DRAM廠持續往先進製程提升，不過，良率也備受挑戰，市場傳出大廠良率不如預期，這恐使今年DRAM供給持續吃緊，價格看漲，DRAM族群全年獲利將超越去年。

某外資券商今天傳訊息給客戶，通知客戶說「三星、美光的17奈米製程出問題…」；台灣美光尚未回應此一市場傳言。

不過，業界指出，轉先進製程需要時間提升良率，初期會有不順問題，這也是從去年下半年到今年，各大廠轉先進製程頻不順，造成市場供給吃緊造成價格上漲的主因之一。

記憶體儲存研究機構DRAMeXchange最新調查指出，三星今年的目標將從20奈米轉進18奈米製程，保持產業領先地位，預計2017年底18奈米製程的產出達40%以上。

SK海力士今年的目標將著重在21奈米良率提升與擴大該製程占比，並規劃2017年下半開始轉進18奈米，儘速導入量產階段。

美光的台灣美光已在今年初導入量產18奈米製程，計畫年底將大多數產能轉進到新製程，若進行順利，不排除下半年在台灣美光晶圓科技（原華亞科）導入18奈米製程。

台廠的南亞科因客戶需求殷切，受惠利基型記憶體持續漲價，目前正積極轉進20奈米製程中，年底目標將達月投片3萬片，屆時有助成本進一步降低。