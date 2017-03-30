| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 財經

DRAM廠轉先進製程 良率紛傳不順

2017-03-30  12:01

〔記者洪友芳／新竹報導〕三大DRAM廠持續往先進製程提升，不過，良率也備受挑戰，市場傳出大廠良率不如預期，這恐使今年DRAM供給持續吃緊，價格看漲，DRAM族群全年獲利將超越去年。

某外資券商今天傳訊息給客戶，通知客戶說「三星、美光的17奈米製程出問題…」；台灣美光尚未回應此一市場傳言。

不過，業界指出，轉先進製程需要時間提升良率，初期會有不順問題，這也是從去年下半年到今年，各大廠轉先進製程頻不順，造成市場供給吃緊造成價格上漲的主因之一。

記憶體儲存研究機構DRAMeXchange最新調查指出，三星今年的目標將從20奈米轉進18奈米製程，保持產業領先地位，預計2017年底18奈米製程的產出達40%以上。

SK海力士今年的目標將著重在21奈米良率提升與擴大該製程占比，並規劃2017年下半開始轉進18奈米，儘速導入量產階段。

美光的台灣美光已在今年初導入量產18奈米製程，計畫年底將大多數產能轉進到新製程，若進行順利，不排除下半年在台灣美光晶圓科技（原華亞科）導入18奈米製程。

台廠的南亞科因客戶需求殷切，受惠利基型記憶體持續漲價，目前正積極轉進20奈米製程中，年底目標將達月投片3萬片，屆時有助成本進一步降低。

廣告
  • 三大DRAM廠持續往先進製程提升，不過，良率也備受挑戰，市場傳出大廠良率不如預期，這恐使今年DRAM供給持續吃緊，價格看漲。（記者洪友芳攝）

    三大DRAM廠持續往先進製程提升，不過，良率也備受挑戰，市場傳出大廠良率不如預期，這恐使今年DRAM供給持續吃緊，價格看漲。（記者洪友芳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： DRAM DRAM廠
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：DRAM廠轉先進製程 良率紛傳不順


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.