德國扣件展 台灣成海外最大參展國
2017-03-30 11:46
〔記者羅倩宜／台北報導〕台灣是螺絲扣件王國，本週登場的全球規模最大扣件展「德國斯圖加特扣件展（Fastener Fair Stuttgart）」，台灣成為最大海外參展國，國內扣件大廠如春雨等均設有攤位，螺絲公會也與外貿協會合作，在現場推廣兩年一度、即將在明年4月登場的「台灣國際扣件展」，邀請國際買主來台。
3月28日至30日在德國斯圖加特舉行的扣件展，為全球規模最大，展覽面積逾2萬平方公尺，共有來自全球46國、近900家廠商參展。德國為最大參展國，台灣以165家廠商名列第二，中國及義大利分列三、四名，參展家數均破百。
扣件應用範圍極為廣泛，包括汽車、建築、家具、航太、國防、醫療、能源等。隨著全球景氣復甦，汽車工業、機械、建築等基礎建設增加，帶動扣件需求。市場研究公司Zion預估，全球工業扣件產值將由2016年的849億美元成長至2022年的1165億美元，年複合成長率為5.4%。
台灣從螺絲大國進展到扣件生產，已成為世界第三大扣件出口國，去年扣件出口由黑翻紅，年增幅達11％。本週赴德國參展的台灣廠商，包括春雨、朝友、恆耀等，主打精密生產技術。高雄市政府也率團前往、駐德代表謝志偉也到場為廠商加油。
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