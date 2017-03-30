新南向高峰會起跑 百餘位印尼工商界來台

台印尼高峰會今（３０日）在高雄登場，圖為論壇主席、工總理事長許勝雄致詞。（記者羅倩宜攝）

2017-03-30 10:58

〔記者羅倩宜／高雄報導〕台印尼高峰會今（30日）在高雄登場，印尼百餘位工商界大咖來台，包括印尼工商總會、工具機、食品飲料、船運等各大公協會理事長。國內工總理事長許勝雄以主人身份表示，盼望台印工商界攜手，開創兩國合作的契機，在造船、金屬、生技、食品加工領域，共同轉型升級。

政府推動新南向，今年將與東協五國分別舉辦雙邊高峰會，第一場「2017年台灣印尼產業鏈結高峰論壇」今日上午在高雄漢來飯店。主辦單位全國工業總會邀來印尼政商界代表，大陣仗出席。其中行政部門官員包括：印尼工業部重工業總局長普渡（Mr. I Gusti Putu Suryawirawan）、經濟統籌部、投資協調委員會代表。

印尼產業界也有百餘人出席，包括：印尼工商總會（KADIN）、工具機產業協會（ASIMPI）、食品飲料協會推廣與合作委員會（GAPMMI）、士志船運集團（SOECHI GROUP）、寶索瓦集團（BOSOWA）、印尼造船零組件產業協會（ISCIA）等 。

今日論壇分上下午，上午先就台灣産業現況、印尼産業需求，進行兩場專題演講。下午登場的是五個分組論壇，就印尼最有潛力且台灣實力堅強的船舶、金屬加工、食品生技、資源循環、資通訊等五大面向，由兩個業者面對面交流 。

論壇主席、工總理事長許勝雄在開場致詞時表示，此次特別邀來中鋼、中油、台船等大型企業，與印尼代表互動，盼能協助同為海洋大國的印尼，發展船舶及相關供應鏈。

許勝雄指出，此次雙方産學界將簽署六個合作意向書，分別由台灣工業總會和印尼工商總會（KADIN）、台灣工研院和印尼LIPI、雙方船舶產業、寒天食品加工技術、生質物氣化發電系統技術等業者，簽署雙邊合作意向書。

許勝雄表示，「工總與印尼工商總會，也將設立制度化聯繫窗口、加強產業媒合及人才培訓，以便提升雙方產業價值鏈、促成技術移轉、並建立品牌。透過互助，達成兩國的産業升級。」