譁裕2016轉虧為盈 跨入汽車電子產業

2017-03-30 10:13

〔記者王憶紅／台北報導〕譁裕（3419）2016年獲利0.98億元，每股獲利0.81元，轉虧為盈。昨日董事會通過配發現金股利0.42元，同時通過與安擷實業合資設立「優翔科技股份有限公司（暫定）」，正式跨入汽車電子產業。

譁裕出資700萬元，取得新設公司70%股權。譁裕表示，此投資案是為進一步掌握影音系統方案技術，與客戶進行更深度的合作開發，並藉以擴大客戶群，未來並規劃開發先進駕駛輔助系統 （ADAS）及其他產品線，深入汽車電子產業，期望汽車電子成為譁裕未來營運成長的另一重要支柱。

以基地台天線為主的譁裕，已經切入多家國內電信業訂單，今年出貨量可望衝高，法人也樂觀預期，譁裕今年每股獲利挑戰1~1.5元。譁裕2015年每股虧損0.5元。

除天線外，譁裕為拓展汽車電子事業，開發汽車電子市場，董事會通過與國內車廠認可的解決方案公司安擷實業合資設立「優翔科技」。

譁裕指出，多年來除了在基地台天線領域外，也積極布局汽車電子產業，例如，在車用領域投入開發各式多合一車聯網天線，並已切入國內外汽車市場，在2016年初開始量產出貨。

同時，譁裕也開發車輛與車輛 （V2V）間及車輛與基礎設施（V2I）間之短距離無線通訊技術 （DSRC）天線，供國內某大型研究單位的下世代車載資通訊專案使用。

譁裕除了車用天線之外，過去一段時間，經由車廠進行繁複之認證，也已正式取得國內某車廠tier 1合格供應商資格，掌握車用產品通路，並於2017年第1季開始影音系統的交貨。

譁裕今日開高走高。