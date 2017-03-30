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新普減資40％ 市場不領情

2017-03-30  10:09

〔記者卓怡君／台北報導〕電池模組大廠新普（6121）大幅減資40％，並發放現金股息6元，預計股東每股可拿到10元，今日市場對此反應不佳，股價開高後，隨即翻黑走弱，由於今年全球IT產業無特殊亮點，NB成長有限，新普對於今年全年表現，持平看待，積極開拓非IT產品，提高獲利能力。

因全球NB市場持續衰退，加上智慧型手機成長趨緩，績優生新普去年每股盈餘9.09元，中止連續9年每年賺逾一個股本的紀錄。

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  • 新普將全力開發非IT新品，提升獲利能力。（翻攝官網）

    新普將全力開發非IT新品，提升獲利能力。（翻攝官網）

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