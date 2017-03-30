通路商利機 去年每股盈餘1.16元

2017-03-30 10:11

〔記者洪友芳／新竹報導〕通路商利機（3444）召開董事會並通過去年財報，每股盈餘1.16元，擬每股配發1元現金股利，盈餘分配率達9成，以昨收盤價計算，若順利填權，現金殖利率達5.05％。

利機去年第四季合併營收2.36億元，季持平、年下滑6％；稅後盈餘1600萬元，季大幅成長97％、年成長13％，每股盈餘0.42元。全年合併營收近9.1億元，年衰退9％，稅後淨利4500萬元，年成長5％。

利機表示，去年策略性將部份低毛利產品轉為佣金模式，造成營收衰退，不過，獲利不會受影響。

利機董事會昨決議，訂定6月26日在台中世貿會議廳召開股東常會，會中除報告及承認105年各項營運決算表冊外，也將承認105年盈餘分配案。