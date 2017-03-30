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挺「五加二」創新產業 上海銀將增百億專案貸款

2017-03-30  10:02

〔記者李靚慧／台北報導〕上海商業銀行挺政府「五加二」創新產業，以及響應政府新南向政策，宣布今年將鎖定創新產業及新南向政策，各增加百億元專案貸款額度，希望協助國內相關企業積極拓展商機。

成立已百年的上海商業銀行，去年仍維持穩定獲利表現，2016年稅後盈餘117.5億元，每股稅後盈餘2.89元，董事會並已決議今年將配發現金股息1.5元。

上海商銀總經理邱怡仁指出，今年以來我國進出口貿易雙雙回升，景氣好轉，經濟成長表現審慎樂觀，加上美國Fed已經展開升息循環，有利於銀行推升業務動能，提高存放利差，因此，上海商銀今年將擴大放款業務動能，並且積極提升數位競爭力。

邱怡仁指出，上海銀行今年整體的企金放款目標為六百億元，其中半數鎖定台灣的中小企業，另外則鎖定政府提出的「五加二」創新產業，以及新南向政策，各提供百億元的授信額度，藉以擴大放款業務動能，預估上海銀今年的企金放款總額，將可突破四千億元。

在個人金融放款方面，目標則規劃增加五百億元，其中特別針對四月一日起將開辦的以房養老專案，今年目標為新增一百戶。

同時，上海銀本身也將加強布局亞太，評估以併購及參股等方式，擴大在柬埔寨和印尼市場的布局。

上海商銀已於2014年登錄興櫃，日前董事會首度通過，將於適當時機辦理股票上市，該案將在今年6月16日召開的股東常會中討論，待股東會通過後，將授權董事長於適當時機辦理。

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  • 挺「五加二」創新產業，上海銀將增百億專案貸款。（記者李靚慧攝）

    挺「五加二」創新產業，上海銀將增百億專案貸款。（記者李靚慧攝）

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