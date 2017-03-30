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奇景光電推出影像感測器 第二季量產

2017-03-30  09:53

〔記者卓怡君／台北報導〕奇景光電（納斯達克代號：HIMX）子公司恆景科技宣布推出UltraSenseIRTM HM1062 HD影像感測器，在近紅外光（NIR）光譜中具有44％的超高量子效率，大幅降低對眼睛有影響的系統激光輸出功率，提供領先業界的眼睛安全性，能更廣泛應用在嵌入式計算機的視覺應用，如智慧型手機、筆記型電腦、可穿戴裝置、無人機及其他嵌入式設備。

恆景科技技術長Amit Mittra表示，具有低噪聲性能的優異近紅外光靈敏度，對於高品質影像數據採集，允許機器視覺系統更有效處理和分析影像數據，以及甚至可以捕獲不能被較低靈敏度感測器檢測到的數據，這些都對應用端極為重要。在主動光的相機系統中，雷射通常用於投影疊加在場景上，並通過計算機視覺算法進行圖案解碼。恆景UltraSenseIRTM近紅外光感測器，靈敏度可以降低激光輸出功率，大大提高設備的眼睛安全性。

奇景光電執行長吳炳昌表示，恆景持續成長的UltraSenseIRTM產品線，由於領先的系統效能，提供了降低系統成本，功耗和機構尺寸的機會，已經得到合作夥伴的積極回應。隨著許多行業和應用將更多的感應元件和智能，放置在更小的器件中，HM1062 1/6.5-inch HD光學格式，小封裝尺寸和低外部元件需求的特性，是各種嵌入式計算機視覺設備的理想選擇，適用於手機、平板電腦、筆記型電腦、其他消費電子、汽車，安防監控和物聯網。

HM1062以業界標準的MIPI CSI2介面，在720p HD解析度下可作每秒高達60張全幅輸出，在合併或採樣模式下可作每秒最多120張全幅輸出。此感測器也可透過使用標準雙線串行接口，支援多個相機的同步訊號。恆景HM1062已經提供樣品給前期的合作夥伴，並將於第二季量產。

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  • 奇景光電旗下子公司推出最新影像感測器，預計第二季量產。（奇景光電提供）

    奇景光電旗下子公司推出最新影像感測器，預計第二季量產。（奇景光電提供）

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