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景氣燈號何時亮黃紅燈？陳添枝：快了

2017-03-30  09:45

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會發佈景氣燈號已經亮出8顆象徵景氣穩定的綠燈，何時能亮黃紅燈？國發會主委陳添枝今日在立法院表示，應該很快，但不好預測，他也說景氣一直停留在綠燈其實是好事，代表景氣還在穩定往上，如果太快到黃紅燈甚至紅燈，可能就是景氣過熱。

主計總處昨天發佈去年台灣薪資中位數4萬612元，較前一年下滑，對民間消費恐有不利影響，對景氣還可以如此樂觀看待嘛？

陳添枝說，景氣好，就業增加，薪資就會慢慢上來，要一段時間，畢竟就業是景氣的落後指標，過一陣子後，企業生意慢慢好轉，用人就會增加，僱不到人薪資就會提升。

然而，過去好幾年景氣好轉薪資也沒跟上，是為什麼？

陳添枝說，強度不夠，景氣好轉要有一定強度才能夠發揮帶動效果，目前景氣燈號只是回到綠燈，是景氣的正常狀況，不一定有很大效果，勞工市場要有一定的需求才會把薪資拉上來，如果未來亮黃紅燈，加薪機會就會比較大。

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  • 國發會主委陳添枝。（資料照）

    國發會主委陳添枝。（資料照）

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