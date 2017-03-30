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低薪惡化 主計長：盼提高低薪者生產力

2017-03-30  09:36

〔記者楊淳卉／台北報導〕主計總處近日公布去年工業及服務業受僱員工每人每月總薪資（含本薪、獎金、加班費等）中位數為4萬612元，中位數佔平均數比率83.24％。主計長朱澤民今列席立院財政委員會受訪表示，未來努力的方向，就是提高低薪者的工作意願，生產力也提高。

有學者分析，這顯示低薪有惡化現象，朱澤民則說，薪資中位數的絕對金額還是增加，增加的比例較平均數低，但與其他國家相比沒有表現不好。

朱澤民也指出，此次調查中位數佔平均數比率83.24％，美國只有75％，比例若真的太高，會影響有些人的工作意願，但若大家的薪資都拉得很近，則會失去努力的誘因，未來努力的方向，就是提高低薪者的工作意願、生產力提高。

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  • 主計長朱澤民30日赴立院報告並備詢。（記者張嘉明攝）

    主計長朱澤民30日赴立院報告並備詢。（記者張嘉明攝）

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