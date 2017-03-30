3/30重要財經新聞一覽
自由時報財經︰Apple Pay開刷 體驗秒結帳
「果粉」期待的「Apple Pay」昨天正式登台，台灣成為全球第十五個Apple Pay上線的國家，全台一共超過十三萬家商店可使用。上街購物、搭小黃、買保險，手機輕觸就可以付款，Apple Watch的使用者連iPhone都不用帶，只要舉起手腕上的Apple Watch靠近刷卡機，嗶一聲，就完成結帳。
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蘋果日報財經︰百貨業拼母親節檔期 救業績
今年首季百貨業績表現不佳，平均年減5%，業者紛紛瞄準上半年最大的母親節檔期，推出促銷優惠，除希望帶動第2季業績，更盼景氣逐季回升，其中，龍頭新光三越將推初夏購物節，業績目標53億元，要較去年成長15%；太平洋SOGO則來勢洶洶，在母親節檔期推出買千送百，門檻還低於去年周年慶。
工商時報財經︰英脫歐啟動
英國首相梅伊（Theresa May）周三正式宣布英國啟動里斯本條約第50條，與歐盟展開為期兩年的談判，預計在2019年脫離歐盟。這項歷史性時刻將使英國與歐盟投入不可知的未來，整個歐洲的政治與財經局勢也將為之丕變。
中國時報財經︰麗寶百貨 拚潮商機
就是要潮！要新！要獨有！4月起，麗寶百貨從購物、餐飲到娛樂，全面引進新板特區獨有新品牌，除小資女最愛的快時尚服飾將進駐，還針對老饕族、健康美食族引進特色餐廳，小朋友如想一圓卡丁車賽車夢，也可在此過過癮，預期在麗寶突破現有百貨框架，引進各式新元素下，將在百貨市場投下震撼彈。
經濟日報財經︰鴻海入股陸廠 強攻電動車
鴻海昨（29）日公告，旗下深圳子公司以人民幣逾10億元（新台幣逾43億元）取得大陸動力鋰電池龍頭CATL（寧德時代新能源科技）股權。市場解讀，雙方電動車客戶關係緊密，是鴻海擴大電動車領域布局的一大步。
星島日報財經︰海航旗下溢價供股 撲水還啟德地貸款
近期在港瘋狂買地的中資海航集團，昨日公布旗下香港國際建投（687）以1供2形式供股，集資近93億元，為早前以近130億元投下啟德兩幅地皮撲水。是次計畫每股供股價為4.08元，較該股周二收市價有0.99%溢價，擬發行22.68億股供股股份，集資所得大部分用作償還海航提供予支付啟德地皮的貸款。
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