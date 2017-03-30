台股開盤上漲13.03點 報9869.28點
2017-03-30 09:03
台北股市今天開盤上漲13.03點，漲幅0.13％，報9869.28點，成交金額為15.81億元。（資料照，記者王孟倫攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲13.03點，漲幅0.13％，報9869.28點，成交金額為15.81億元。
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