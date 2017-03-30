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公告地價飆漲 地上權住宅爆退戶潮、告政府

2017-03-30  07:02

〔即時新聞／綜合報導〕大台北地區房價太高，政府端出「地上權住宅」政策，採取房地分離手段，降低房價，曾經引發民眾搶買風潮，但是，近年房價有止漲跡象，公告地價又大幅調高，形成地上權住宅的土地租金飆漲，政策窘境百出，包括建商卻步、爆退屋潮，還有住戶告政府。

《上報》報導，地上權住宅指標案「華固新天地」，就因為公告地價飆漲後，準住戶大喊受不了，組自救會向民代陳情，控告建商，也有一部分打算退戶，已逾160多位已購客加入自救會；而另一知名位在信義計畫區內的地上權豪宅「台北花園」，也因地租暴增至每月10萬元，住戶去年初集體狀告國產署，期調降地租，不過一審判決敗訴。

不止購屋戶大喊政府欺騙，建商也止步，去年地上權標案標脫率只剩下 13%，跟以往建商搶標的熱潮，天壤之別。

據報導，華固建設跟政府溝通後，政府同意未來地租「止漲」，以致目前是有半數約 300戶要入住，有另 300多戶還在觀望，不確定入住。

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  • 坐落在羅斯福路六段、即將交屋的「華固新天地」地上權建案。（住戶提供）

    坐落在羅斯福路六段、即將交屋的「華固新天地」地上權建案。（住戶提供）

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