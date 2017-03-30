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美聯準會官員：預測今年再升息3次

2017-03-30  05:52

〔中央社〕美國波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格蘭今天說，他看好今年主要利率將共調升4次，也就是今年還要再升息3次，較聯邦準備理事會（Fed）大多數決策者預測的次數多1次。

法新社報導，羅森格蘭（Eric Rosengren）先前一直支持聯準會採取額外寬鬆政策，但現在似乎看法已經急劇改變，他轉為關注防止經濟過熱。

聯準會今年3月已經升息1碼，聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）決策者預測，在今年未來的6次會議中，基準利率將再調升2次。

但羅森格蘭今天在波士頓的演說中表示：「聯邦公開市場委員會每隔1次會議將升息1次」，以符合聯準會官員所主張的逐步緊縮銀根的腳步。

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