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美存量減少幅度超預期 油價連2漲

2017-03-30  05:28

〔中央社〕由於美國汽油存量減少幅度較預期大，油價創1個多月以來首次連續2天上揚。

彭博報導，紐約商品交易所美國基準的西德州中級原油（WTI）5月交割價格漲1.14美元或2.4%，報每桶49.51美元。

倫敦市場世界基準的北海布倫特原油5月交割價格漲1.09美元或2.1%，報每桶52.42美元。

根據美國能源情報署（EIA）報告，上週汽油供給量減少375萬桶，彭博訪查分析師是預測減少200萬桶。

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