油價帶動能源股上衝 歐股全面收紅
2017-03-30 02:00
〔中央社〕彭博報導，歐洲主要股市上揚，主因能源股受到油價激勵帶頭上揚，英國股市FTSE 100指數也從稍早的下跌轉為上漲。
道瓊歐洲600指數漲1.23點或0.33%，報378.53點。
英國股市FTSE 100指數漲30.30點或0.41%，報7373.72點。
法國股市CAC 40指數漲22.84點或0.45%，報5069.04點。
德國股市DAX指數漲53.58點或0.44%，報12203.00點。
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