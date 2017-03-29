今年首發！高雄香蕉銷日本 業績上看3千萬
2017-03-29 22:50
高雄香蕉首航日本，開創千萬商機。（記者陳文嬋攝）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府今年在8縣市首長帶領下進軍東京國際食品展開出紅盤，首度參展的型農旗山果菜運銷合作社郭泰呈今從旗山集櫃出航日本，是今年台灣外銷日本的第一櫃香蕉，業績上看3千萬元，比去年成長3倍，站穩日本香蕉市場。
型農郭泰呈為家族第3代，經營旗山果菜運銷合作社，耕耘香蕉外銷市場近50年，為台灣3大出口香蕉貿易商之一，去年受天候影響，外銷香蕉數量約650公噸，已占台灣香蕉出口總量4成， 合作農民約40戶，目前每週出貨約1300箱。
郭泰呈於日本參展期間，接獲數百萬元訂單，以1800公噸為目標，較去年成長3倍，業績上看3千萬元，下個月將成長至每週2千箱，主要銷往日本東京、大阪、東北地方等。
郭泰呈表示，目前與父親共同經營香蕉、鳳梨等外銷業務，出貨從早上6時忙到半夜2、3時；有時為履行合約及維持市場需求，需向農民高價收購，導致損失利潤，但為維持商譽，服務農民，盼能轉型合作社，開拓台灣農產外銷市場，提升國際競爭力。
農業局長蔡復進表示，市府為開拓國際市場，積極組團參加國際食品展，協助拓銷高雄農產品，更培植農業軟實力，鼓勵型農返鄉從農，培訓超過500型農，成為農業生力軍，未來將逐步傳承，以永續經營的精神，開拓高雄農業。
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